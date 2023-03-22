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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

First Republic Bank привлек в качестве советников Lazard и McKinsey

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Проблемный First Republic Bank обратился на этой неделе к Lazard Ltd. за помощью в оценке возможных стратегических вариантов, которые включают продажу, сокращение активов или докапитализацию банка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, банк также нанял консалтинговую фирму McKinsey & Co.

First Republic Bank стремится восстановить положение и укрепляет ряды своих советников после того, как банкротство двух других фининститутов вызвало бегство его вкладчиков. Калифорнийский банк стремится остаться на плаву и спланировать свое будущее в условиях трансатлантического кризиса доверия к банковской системе, отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон играет ведущую роль в переговорах с руководителями других банков Уолл-стрит о возможных мерах поддержки First Republic Bank.

На прошлой неделе 11 банков разместили в First Republic Bank депозиты на общую сумму $30 млрд, чтобы вернуть финкомпании доверие вкладчиков. Вкладчики вывели из банка средства на $70 млрд после новости о закрытии Silicon Valley Bank и Signature Bank.

С 8 марта котировки акций First Republic Bank упали более чем на 85%. В понедельник они опустились до самого низкого за всю историю банка уровня. Однако во вторник бумаги подорожали на 29,5%. Рыночная капитализация банка сейчас составляет менее $3 млрд.

First Republic Bank США Lazard McKinsey
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