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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Акционеры ВТБ рассмотрят вопрос о допэмиссии 25 апреля

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ВТБ 25 апреля проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций, свидетельствуют материалы госбанка.

Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 25 апреля. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, является 31 марта.

В повестку собрания вошел вопрос увеличения уставного капитала ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

ВТБ в январе уже проводил внеочередное собрание, тогда акционеры утвердили выпуск дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 302 млрд рублей. Набсовет банка установил, что цена размещения акций в рамках допэмиссии составит 0,017085 рубля, это позволит привлечь в капитал до 515,9 млрд рублей. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 45 дней с даты опубликования уведомления и исчисляется с 7 февраля по 23 марта 2023 года включительно.

Как говорил глава ВТБ Андрей Костин, банк планирует провести докапитализацию в два этапа. Первая допэмиссия на сумму порядка 150 млрд рублей состоится в первом квартале и будет оплачена акциями Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также за счет конвертации суборда, выданного в 2014 году из средств ФНБ. Вторая допэмиссия запланирована на второй квартал и, по словам Костина, будет "чисто коммерческой". Банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд рублей, заявлял глава ВТБ.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.

ВТБ РНКБ Андрей Костин ФНБ Росимущество
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