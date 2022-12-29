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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Акционеры ВТБ рассмотрят вопрос допэмиссии акций 30 января

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ 30 января проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций, свидетельствуют материалы госбанка.

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Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 30 января. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 8 января 2023 года.

В повестку собрания вошли вопросы внесения изменений в устав ВТБ и увеличения уставного капитала ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Для чего планируется допэмиссия и каковы ее параметры, пока не сообщается. "Интерфакс" направил запрос в ВТБ.

В октябре 2022 года вступил в силу закон, разрешающий правительству внести в уставный капитал ВТБ 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ), который, как ожидается, в 2023 году войдет в периметр группы ВТБ. Цена размещения дополнительных акций ВТБ, которые государство оплатит акциями РНКБ, будет установлена исходя из средневзвешенной биржевой цены за 6 месяцев до даты принятия набсоветом решения о цене размещения акций банка.

РНКБ войдет в группу ВТБ в 2023 году, сейчас идет оценка акций, говорил журналистам в декабре глава крупнейшего крымского банка Михаил Якунин. "Естественно, для передачи акций нужна оценка. Понятно, что будут завершаться оценочные процессы", - говорил Якунин.

Планируется, что в периметр группы ВТБ также войдут все дочерние компании РНКБ.

РНКБ, крупнейший банк Крыма, по итогам 2021 года занимал 27-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". Собственные средства банка на конец 2021 года составляли 59,6 млрд рублей, активы - 334,8 млрд рублей.

ВТБ РНКБ Михаил Якунин
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