Производитель колбас под брендом "Дымов" учредил IT-компанию

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Основной владелец компании "Дымовское колбасное производство" (бренд "Дымов") Вадим Дымов стал соучредителем IT-компании.

Как сообщается в материалах системы "СПАРК-Интерфакс", ему принадлежит 90% компании "Астрафорс", зарегистрированной 13 июля 2022 года. В основных видах ее деятельности указано - "разработка компьютерного программного обеспечения".

Владельцем 10% новой компании является Егор Дуда, соучредитель и гендиректор "Дымовского колбасного производства".

Компания "Дымов" была основана в 2001 году Вадимом Дымовым с партнерами, в том числе выходцами из Приморского края. Сейчас в состав группы входят колбасные заводы в Москве, Красноярске и Дмитрове (Московская область), несколько животноводческих комплексов и сельхозпредприятий.