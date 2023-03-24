SPV-компания совладельца "Слотекса" закрыла сделку по покупке завода IKEA в Великом Новгороде

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ООО "Инвест Плюс", SPV-компания генерального директора и совладельца группы компаний "Слотекс" (Петербург) Вадима Осипова, завершило сделку по покупке у шведской IKEA завода в Великом Новгороде.

"ООО "Инвест Плюс" завершило сделку по покупке крупнейшего производственного актива компании IKEA в России - ООО "Икеа Индастри Новгород", - сообщили "Интерфаксу" в компании "Слотекс".

Финансовые условия и другие характеристики сделки в компании раскрывать не стали.

Дальнейшие планы касательно бывшей производственной площадки IKEA "Слотекс" озвучит позже, добавили в компании.

Представитель "Слотекса", комментируя сделку, отметил, что предприятие в Новгороде – "крупнейший и самый привлекательный актив шведской компании". Так, завод имеет два профиля производства, "крайне востребованных на внутреннем рынке" – ЛДСП и корпусной мебели. Кроме того, построенный в 2016 году завод имеет "самое современное импортное оборудование".

Как сообщалось, заводы IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрело ООО "Лузалес" (Сыктывкар).

Правительственная комиссия 15 февраля одобрила продажу фабрик IKEA в России производителю кухонных столешниц "Слотексу" и "Лузалесу". Отмечалось, что после продажи фабрики продолжат работу, а их продукция будет реализовываться в российских розничных торговых сетях.

В отчете за 2022 финансовый год IKEA сообщала, что рассчитывает завершить продажу четырех заводов в РФ в начале 2023 года.

Ранее со ссылкой на президента АО "Слотекс" Светлану Осипову сообщалось, что компания готова рассмотреть покупку мебельных заводов IKEA. "В целом, мы в этой отрасли, потому что IKEA наш клиент. Мы поставляли IKEA наши материалы. Мы, может быть, рассмотрим этот вариант и будем расширять производство", - говорила Осипова.

"Слотекс" работает на рынке с 1990 года, разрабатывает и производит декоративный пластик, мебельные комплектующие и интерьерно-отделочные материалы.

ООО "Инвест Плюс" (Ленинградская область) зарегистрировано в сентябре 2022 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 99% уставного капитала компании принадлежит Вадиму Осипову. Еще 1% УК – у Валентины Осиповой.