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"Лузалес" возобновит 100% производства на заводах IKEA в Ленинградской и Кировской областях

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Лузалес" (Сыктывкар), изготовитель пиломатериалов, планирует возобновить производство на приобретаемых им заводах IKEA в Ленинградской и Кировской областях и выйти на 100% мощности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Лузалес" выбран в качестве покупателя двух активов: "IKEA Тихвин" (Ленинградская область) и "IKEA Вятка" (Кировская область). Это понятные для нас производства. С Вяткой мы уже работали, а что касается Тихвина, то там технология производства фактически идентична, и у нас есть понимание, как выстроить работу. Главная цель, которая сегодня стоит перед нами и российским правительством, - это возобновление производства, сохранение рабочих мест на предприятиях и защита трудовых прав работников", - привела пресс-служба слова председателя совета директоров "Лузалеса" Руслана Семенюка.

По его словам, на предприятиях не рассматривается сокращение рабочих мест, а наоборот, планируется открыть набор персонала. "Предприятие должно работать на 100% своих мощностей, чтобы люди вернулись на свои рабочие места и стали получать достойную заработную плату, учитывая, что производства какое-то время находились в простое", - сказал Семенюк.

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Финансовые условия, сроки и другие условия сделки в компании не стали раскрывать.

Ранее в четверг "Известия" со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова сообщили, что правительственная комиссия 15 февраля одобрила продажу фабрик IKEA в России производителю кухонных столешниц АО "Слотекс" и "Лузалесу". В Минпромторге "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

Отмечалось, что после продажи фабрики продолжат работу, а их продукция будет реализовываться в российских розничных торговых сетях.

Как сообщалось, с марта 2022 года IKEA постепенно сворачивает деятельность в России. Шведская компания ликвидирует закупочные и логистические структуры в РФ, товарные остатки будут проданы "Яндекс Маркету", а производственные активы с июня выставлены на продажу. Речь идет о фабриках, расположенных в Тихвине, Великом Новгороде (два завода) и пгт. Красная Поляна (Кировская область). В ноябре завершился due diligence этих активов.

В отчете за 2022 финансовый год IKEA сообщала, что рассчитывает завершить продажу четырех заводов в РФ в начале 2023 года.

ООО "Лузалес", согласно сайту компании, является одним из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Коми. Компания основана в 1999 году, она занимается лесозаготовкой, вывозом лесопродукции, глубокой переработкой и реализацией готовой продукции. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Мария Семенюк.

Лузалес IKEA
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