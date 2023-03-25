Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Что случилось этой ночью: суббота, 25 марта

Обстрел американских баз в Сирии, украинские власти требует от УПЦ покинуть лавру, IKEA продала последнюю фабрику в РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- IKEA продала свою последнюю мебельную фабрику в РФ. Завод в Великом Новгороде приобрела компания "Инвест Плюс".

- Украинские власти вновь потребовали от УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил наместник монастыря митрополит Павел.

- Американские базы на сирийских месторождениях подверглись ракетному обстрелу. Несколько ракет взорвались на территории баз на газовом месторождении "Конико" и на нефтяном месторождении "Аль-Омар".

- Минюст США обвинил россиянина в шпионаже под бразильским именем. Расследование в отношении Сергея Черкасова проводилось вашингтонским отделением ФБР.

- Суд не разрешил Додону выехать из Молдавии для посещения горы Афон. Экс-президент остается под подпиской о невыезде.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американские базы на сирийских месторождениях подверглись ракетному обстрелу

Байден заявил, что Китай пока не передавал России вооружение

Байден заявил, что Китай пока не передавал России вооружение

Президент Грузии считает, что Саакашвили должны лечить в Грузии

Президент Грузии считает, что Саакашвили должны лечить в Грузии

Что произошло за день: пятница, 24 марта

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами после ударов США по объектам КСИР

Nord Stream 2 AG поучаствует в поднятии со дна Балтики найденного у газопровода объекта

Nord Stream 2 AG поучаствует в поднятии со дна Балтики найденного у газопровода объекта

В Варшаве горняки вышли на протесты против директивы ЕС об ограничении выбросов метана

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

Поврежденный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта

Hyundai и Kia отзывают более 571 тыс. автомобилей в США

Hyundai и Kia отзывают более 571 тыс. автомобилей в США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });