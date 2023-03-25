Что случилось этой ночью: суббота, 25 марта

Обстрел американских баз в Сирии, украинские власти требует от УПЦ покинуть лавру, IKEA продала последнюю фабрику в РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- IKEA продала свою последнюю мебельную фабрику в РФ. Завод в Великом Новгороде приобрела компания "Инвест Плюс".

- Украинские власти вновь потребовали от УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил наместник монастыря митрополит Павел.

- Американские базы на сирийских месторождениях подверглись ракетному обстрелу. Несколько ракет взорвались на территории баз на газовом месторождении "Конико" и на нефтяном месторождении "Аль-Омар".

- Минюст США обвинил россиянина в шпионаже под бразильским именем. Расследование в отношении Сергея Черкасова проводилось вашингтонским отделением ФБР.

- Суд не разрешил Додону выехать из Молдавии для посещения горы Афон. Экс-президент остается под подпиской о невыезде.