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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, говорится в заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, с которым она позднее выступит перед Американской ассоциацией банкиров.

При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщает The Wall Street Journal. Что касается закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank, Йеллен полагает, что вмешательство финрегуляторов было необходимо для защиты банковской системы страны в целом. "Аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов, что создаст риск" распространения негативных последствий на всю отрасль.

"Недавние действия правительства продемонстрировали нашу решительную приверженность принятию необходимых мер для обеспечения безопасности сбережений вкладчиков и банковской системы", - говорится в заявлении.

США Джанет Йеллен Минфин Silicon Valley Bank Signature Bank
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