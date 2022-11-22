Ж/д операторы РФ попросили компенсацию за изъятые на Украине и в Финляндии вагоны

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) призвал Минтранс РФ подготовить проект постановления о компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части парка их грузовых вагонов на Украине и в Финляндии, сообщила во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что на долю членов СОЖТа приходится более 70% парка грузовых вагонов, зарегистрированных в России.

По данным операторов, всего на Украине и в Финляндии застряло около 16 тыс. российских вагонов. Максимальную компенсацию за их утрату они оценивают в 32 млрд руб., сообщили источники издания. Общее количество грузовых вагонов, принадлежащих российским операторам, составляет порядка 1,2 млн единиц. Соответственно, на Украине и в Финляндии задержано чуть больше 1% от общего парка грузовых вагонов России.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов без какой-либо компенсации стоимости имущества. В том же месяце Украинская железная дорога ("Укрзализныця") сообщила о намерении задержать грузовые вагоны из России, находящиеся на территории Украины.

Тогда сообщалось, что изъятые вагоны в основном принадлежат крупнейшим операторам подвижного состава и лизинговым компаниям, в том числе "Государственной транспортной лизинговой компании", "Новотрансу", "Евросибу", а также входящим в группу Globaltrans "Новой перевозочной компании" и "Балттранссервису".

Финляндия также арестовала почти тысячу единиц подвижного состава, принадлежащих российским компаниям из санкционного списка Евросоюза. Об этом в июле сообщало Reuters со ссылкой на финского железнодорожного оператора VR Transpoint. В июне они были конфискованы судебными приставами страны, пишет газета.

По словам одного из источников издания, операторы решили просить компенсацию после решения российского правительства возместить потери собственникам грузовиков, арестованных на Украине. В октябре правительство решило выделить 1,64 млрд руб. автомобильным перевозчикам, работающим на международных маршрутах, в качестве компенсаций за незаконно изъятые транспортные средства. Всего, согласно материалам правительства, на территории Украины конфискованы или до сих пор задержаны 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Субсидии автоперевозчикам предоставляются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".

Операторы исходят из средней стоимости вагона в 2 млн руб., отметил зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин. По его словам, новый или выпущенный недавно грузовой вагон стоит около 4 млн руб., бывший в употреблении подвижной состав - от 1 млн до 2 млн руб. в зависимости от состояния и продолжительности эксплуатации.

Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников отметил, что дефицита вагонов на сети в России сейчас нет, поэтому денежная компенсация операторам не столь необходима. Он оценивает вероятность предоставления денежной компенсации в 2022 г. невысоко, так как средства на это не заложены в бюджете.

Ведущий эксперт УК "Финам менеджмент" Дмитрий Баранов не исключает, что собственникам вагонного парка, как и владельцам автомобилей, может быть оказана помощь, но форма и размер, по его мнению, будут отличаться. Он предполагает, что лишь часть компенсации будет выделена непосредственно деньгами, а часть будет в форме различных льгот и скидок. "Скорее всего, нас ждут длительные дискуссии между властями и транспортными компаниями, но достичь компромисса будет непросто", - сказал Баранов.