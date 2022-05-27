Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Трейдер Viterra сообщил о продолжении работы на российском зерновом рынке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международный трейдер Viterra (бывшая Glencore Agriculture) продолжает работать на российском зерновом рынке, сообщил глава российского офиса Николай Демьянов на Всероссийском зерновом форуме в пятницу в Сочи.

"Наша компания, несмотря на текущую ситуацию, продолжает работать в России, мы осуществляем поставки в разные страны, по всему миру. И один из наших приоритетов - мировая продовольственная безопасность", - сказал он.

Демьянов напомнил, что компания работает на российском рынке 18 лет, входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна.

Новость дополняется

Viterra
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"КАМАЗ" с 26 мая перевел на "трехдневку" руководителей и часть персонала

"КАМАЗ" с 26 мая перевел на "трехдневку" руководителей и часть персонала

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 12 мая

РФ в этом сельхозгоду экспортирует более 37 млн т зерна

РФ в этом сельхозгоду экспортирует более 37 млн т зерна

Губернатор Воробьев сообщил, что Mars и Campina продолжат работу в регионе

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2021 год

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2021 год

"Ростсельмаш" отложил ввод тракторного завода из-за проблем с поставками оборудования

Заявка на прокачку газа через Украину осталась на минимальном уровне

Заявка на прокачку газа через Украину осталась на минимальном уровне

Индексы США выросли после подъема акций потребительских и технологических компаний

Индексы США выросли после подъема акций потребительских и технологических компаний

США сочли, что дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику

США сочли, что дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });