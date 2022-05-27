Трейдер Viterra сообщил о продолжении работы на российском зерновом рынке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международный трейдер Viterra (бывшая Glencore Agriculture) продолжает работать на российском зерновом рынке, сообщил глава российского офиса Николай Демьянов на Всероссийском зерновом форуме в пятницу в Сочи.

"Наша компания, несмотря на текущую ситуацию, продолжает работать в России, мы осуществляем поставки в разные страны, по всему миру. И один из наших приоритетов - мировая продовольственная безопасность", - сказал он.

Демьянов напомнил, что компания работает на российском рынке 18 лет, входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна.

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