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"Лузалес" к лету планирует перезапустить производство на двух бывших заводах IKEA

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ООО "Лузалес" (г. Сыктывкар, Коми), изготовитель пиломатериалов, к лету планирует перезапустить производство мебели на бывших заводах шведской IKEA в Ленинградской и Кировской областях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Лузалеса".

"По срокам ориентировочно к лету", - сказал собеседник агентства.

24 марта стало известно, что ООО "Лузалес" завершило сделку по покупке двух активов: "IKEA Тихвин" (Ленинградская область) и "IKEA Вятка" (Кировская область). Новый собственник фабрик будет выпускать мебель для учебных учреждений, а также товары для размещения на маркетплейсах. Финансовые условия и другие характеристики сделки в компании раскрывать не стали.

В свою очередь ООО "Инвест Плюс", SPV-компания генерального директора и совладельца группы компаний "Слотекс" (Петербург) Вадима Осипова, приобрело активы IKEA в Великом Новгороде. Этот инвестор хочет перезапустить производство мебели в ближайшие 2-3 месяца.

ООО "Лузалес", согласно сайту компании, является одним из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Коми. Компания основана в 1999 году. Занимается лесозаготовкой, вывозом лесопродукции, глубокой переработкой и реализацией готовой продукции. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Мария Семенюк.

Лузалес IKEA Ленинградская область Кировская область
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