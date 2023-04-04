Владелец бывшего новгородского завода IKEA вложит в развитие актива до 3 млрд рублей

Для полноценного перезапуска производства на площадке потребуется от 3 до 6 месяцев

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Инвест Плюс", новый собственник бывшего завода IKEA в Великом Новгороде в ближайшие 2-3 года планирует инвестировать в развитие промышленной площадки 2-3 млрд рублей, сообщил гендиректор и владелец компании "Инвест Плюс" Вадим Осипов на пресс-конференции.

"У нас есть на сегодняшний день трехлетний план, по которому мы на первом этапе должны произвести рестарт производства (...). После выхода на стабильные технико-экономические параметры наша стратегия предполагает поэтапное расширение площадки, инвестирование. На площадке есть достаточно свободной земли для дальнейшего расширения производственных мощностей мебельных компонентов и мебели. И в части завода ДСП у нас также намечены определенные мероприятия. Если говорить в цифрах, то можно сказать, что в течение ближайших 2-3 лет объем инвестиций в этот актив может дополнительно составить еще 2-3 млрд рублей", - сказал он.

Осипов - совладелец группы компаний "Слотекс" (Петербург), разрабатывающей и производящей декоративный пластик, мебельные комплектующие и интерьерно-отделочные материалы. По его словам, интеграция со "Слотексом" не предполагается, "Инвест Плюс" будет развивать площадку в Великом Новгороде как самостоятельный бизнес. В ближайшее время ООО "Икеа Индастри Новгород" получит новое название.

"По взаимным обязательствам договора купли-продажи мы не можем раскрывать много деталей о сделке, можем только сказать, что она не предполагает никаких опционов на обратный выкуп. Мы нацелены на то, чтобы эту площадку развивать как стратегический инвестор долгие годы, создавать на ее основе прочную базу для развития бизнеса", - заявил Осипов.

Как сообщил на пресс-конференции гендиректор ООО "Икеа Индастри Новгород" Вадим Безбородов, для полноценного перезапуска производственных процессов на площадке потребуется от 3 до 6 месяцев. За время простоя площадке удалось сохранить основной костяк ключевых специалистов.

При этом завод по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП), который входит в "Икеа Индастри Новгород" начнет выпуск продукции во второй половине мая. На "регулярные объемы" завод, по словам его директора Сергея Емельянова, должен выйти в июне.

"Икеа Индастри Новгород" состоит из завода по выпуску ЛДСП и фабрики корпусной мебели. Производственная мощность завода ЛДСП составляет более 500 тыс. кубометров шлифованной ДСП, фабрики корпусной мебели - более 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели в год.

ООО "Инвест Плюс", SPV-компания Осипова, завершило сделку по покупке ООО "Икеа Индастри Новгород" в конце марта 2023 года. Заводы IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрело ООО "Лузалес" (Сыктывкар).

Правительственная комиссия одобрила продажу фабрик IKEA в России "Слотексу" и "Лузалесу" 15 февраля. Отмечалось, что после продажи фабрики продолжат работу, а их продукция будет реализовываться в российских розничных торговых сетях.

Президент АО "Слотекс" Светлана Осипова ранее говорила, что компанию интересовала покупка мебельных заводов IKEA, поскольку "Слотекс" являлся поставщиком IKEA.

ООО "Инвест Плюс" (Ленинградская область) зарегистрировано в сентябре 2022 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 99% уставного капитала компании принадлежит Осипову. Еще 1% - у Валентины Осиповой.