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Новый владелец завода IKEA в Новгороде планирует перезапустить производство за 2-3 месяца

Новый владелец завода IKEA в Новгороде планирует перезапустить производство за 2-3 месяца
Фабрика "IKEA Индастри Новгород". Архивное фото.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ООО "Инвест Плюс", SPV-компания генерального директора и совладельца группы компаний "Слотекс" (Петербург) Вадима Осипова, готовится перезапустить производство мебели на бывшем заводе шведской IKEA в Великом Новгороде (ООО "Икеа Индастри Новгород") в ближайшие 2-3 месяца, сообщает пресс-служба компании "Слотекс".

"Мы заинтересованы в скорейшем возобновлении работы. Наша цель – как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России продукцию новгородского завода", - приводятся в сообщении слова Осипова.

Отмечается, что новый владелец планирует сохранить численность и условия труда сотрудников "Икеа Индастри Новгород" по меньшей мере в течение года.

"Икеа Индастри Новгород" состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и фабрики корпусной мебели. Производственная мощность завода по выпуску ЛДСП составляет более 500 тыс. кубометров шлифованной ДСП, фабрики корпусной мебели – более 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели в год.

В пятницу стало известно, что "ООО "Инвест Плюс" завершило сделку по покупке ООО "Икеа Индастри Новгород". Финансовые условия и другие характеристики сделки в компании раскрывать не стали. В свою очередь, заводы IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрело ООО "Лузалес" (Сыктывкар).

Правительственная комиссия 15 февраля одобрила продажу фабрик IKEA в России производителю кухонных столешниц "Слотексу" и "Лузалесу". Отмечалось, что после продажи фабрики продолжат работу, а их продукция будет реализовываться в российских розничных торговых сетях.

Ранее со ссылкой на президента АО "Слотекс" Светлану Осипову сообщалось, что компанию интересовала покупка мебельных заводов IKEA, поскольку "Слотекс" являлся поставщиком IKEA.

"Слотекс" работает на рынке с 1990 года, разрабатывает и производит декоративный пластик, мебельные комплектующие и интерьерно-отделочные материалы.

ООО "Инвест Плюс" (Ленинградская область) зарегистрировано в сентябре 2022 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 99% уставного капитала компании принадлежит Осипову. Еще 1% уставного капитала – у Валентины Осиповой.

Инвест Плюс Слотекс IKEA Икеа Индастри Новгород Великий Новгород
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