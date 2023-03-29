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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

РЖД в I кв. 2023 г. рассчитывают сохранить погрузку на прошлогоднем уровне

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Погрузка ОАО "РЖД" в I квартале 2023 г. ожидается на уровне I квартала 2022 г., заявил глава компании Олег Белозеров в ходе заседания в Совете Федерации.

"В первом квартале текущего года набранный темп работы сохраняется. В грузовых перевозках общий объем погрузки выполняется на уровне 2022 года", - сказал он.

Как сообщалось, погрузка РЖД за январь-март 2022 г. составила 307,9 млн тонн.

По итогам 2023 г. компания ранее прогнозировала снижение погрузки на уровне 2,5%.

РЖД Олег Белозеров
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