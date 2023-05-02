Погрузка на сети РЖД в апреле выросла на 3,1%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" , по оперативной информации, составила 105,5 млн тонн, что на 3,1% больше, чем в апреле 2022 года, сообщила компания.

Грузооборот в апреле составил 221,6 млрд тарифных тонно-км, что на 0,5% ниже показателя аналогичного периода 2022 г. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 275 млрд т-км, что на 1,1% ниже, чем за апрель прошлого года.

Погрузка за январь-апрель 2023 годп выросла на 0,2% и составила 411 млн тонн.

За четыре месяца текущего года железными дорогами было погружено: каменного угля - 121,6 млн тонн (+1% к январю-апрелю 2022 года); кокса - 3,7 млн тонн (+1,9%); нефти и нефтепродуктов - 72,1 млн тонн (на уровне прошлого года); руды железной и марганцевой - 38 млн тонн (-1,8%); черных металлов - 22,6 млн тонн (-6,1%); лома черных металлов - 3,9 млн тонн (-2,8%); химических и минеральных удобрений - 20,3 млн тонн (-1,3%); цемента - 6,8 млн тонн (-0,6%); лесных грузов - 9,4 млн тонн (-22,1%); зерна - 10,3 млн тонн (+36,4%); строительных грузов - 42,3 млн тонн (+12,2%); руды цветной и серного сырья - 5,9 млн тонн (+0,2%); химикатов и соды - 7,2 млн тонн (-11,8%); промышленного сырья и формовочных материалов - 8,5 млн тонн (-21,2%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 38,3 млн тонн (+1,6%).

Грузооборот за январь-апрель 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 899,1 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,9% и составил 1 трлн 118,1 млрд т-км.