Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:29

Погрузка на сети РЖД снизилась в январе на 4,8%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 99,2 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем в январе 2022 года, сообщила компания.

Грузооборот в январе вырос в годовом исчислении на 1,5% и составил 228,4 млрд тарифных тонно-километров. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,4% и составил 284,3 млрд тонно-км.

Прирост по итогам января показали зерно (+22,5%) и строительные грузы (+8,1%). В сравнении января с декабрем 2022 года выросла погрузка кокса (+12%), руды железной и марганцевой (+5,6%) и удобрений (+2,1%), отмечают в монополии. Лидерами по динамике погрузки за прошедший месяц стали Забайкальская (+29,1%), Дальневосточная (+13,4%) и Октябрьская (+4,9%) железные дороги.

Всего в январе 2023 года железными дорогами было погружено: каменного угля - 30,4 млн тонн (-4,3% к январю 2022 г.); кокса - 923,2 тыс. тонн (-5,1%); нефти и нефтепродуктов - 18,5 млн тонн (-4,9%); руды железной и марганцевой - 9,6 млн тонн (-1,4%); черных металлов - 5,4 млн тонн (-10,6%); лома черных металлов - 425,1 тыс. тонн (-39,1%); химических и минеральных удобрений - 5,2 млн тонн (-5,4%); цемента - 1,1 млн тонн (-11,8%); лесных грузов - 2,1 млн тонн (-29,9%); зерна - 2,3 млн тонн (+22,5%); строительных грузов - 9,1 млн тонн (+8,1%); руды цветной и серного сырья - 1,4 млн тонн (-7,4%); химикатов и соды - 1,8 млн тонн (-14,6%); промышленного сырья и формовочных материалов - 2 млн тонн (-24,4%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 9 млн тонн (-2,8%).

В конце января РЖД давали предварительный прогноз по январской погрузке, снижение ожидалось на 5,8%.

Ранее 1 февраля источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу" о снижении погрузки за январь, позднее компания подтвердила эту цифру. План работы РЖД на февраль 2023 год предполагает погрузку в размере 3,316 млн тонн в среднем в сутки, сообщил собеседник агентства.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть дорожает перед публикацией итогов заседаний ФРС и встречи комитета ОПЕК+

Одно из крупнейших ПХГ Европы "Реден" остановлено на три дня из-за нештатной ситуации

Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря позитивной отчетности крупных компаний

Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря позитивной отчетности крупных компаний

Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Суд удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" к Euroclear на $107 млн и 489 тысяч евро

Рубль дорожает к доллару и евро на фоне перешедшей к укреплению нефти

Рынок акций РФ во вторник обновил максимум за 2,5 месяца по индексу МосБиржи

General Motors списал $657 млн в связи с прекращением бизнеса в РФ в 2022 году

General Motors списал $657 млн в связи с прекращением бизнеса в РФ в 2022 году

ЦБ РФ завершит обзор денежно-кредитной политики в середине 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });