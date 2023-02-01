Погрузка на сети РЖД снизилась в январе на 4,8%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 99,2 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем в январе 2022 года, сообщила компания.

Грузооборот в январе вырос в годовом исчислении на 1,5% и составил 228,4 млрд тарифных тонно-километров. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,4% и составил 284,3 млрд тонно-км.

Прирост по итогам января показали зерно (+22,5%) и строительные грузы (+8,1%). В сравнении января с декабрем 2022 года выросла погрузка кокса (+12%), руды железной и марганцевой (+5,6%) и удобрений (+2,1%), отмечают в монополии. Лидерами по динамике погрузки за прошедший месяц стали Забайкальская (+29,1%), Дальневосточная (+13,4%) и Октябрьская (+4,9%) железные дороги.

Всего в январе 2023 года железными дорогами было погружено: каменного угля - 30,4 млн тонн (-4,3% к январю 2022 г.); кокса - 923,2 тыс. тонн (-5,1%); нефти и нефтепродуктов - 18,5 млн тонн (-4,9%); руды железной и марганцевой - 9,6 млн тонн (-1,4%); черных металлов - 5,4 млн тонн (-10,6%); лома черных металлов - 425,1 тыс. тонн (-39,1%); химических и минеральных удобрений - 5,2 млн тонн (-5,4%); цемента - 1,1 млн тонн (-11,8%); лесных грузов - 2,1 млн тонн (-29,9%); зерна - 2,3 млн тонн (+22,5%); строительных грузов - 9,1 млн тонн (+8,1%); руды цветной и серного сырья - 1,4 млн тонн (-7,4%); химикатов и соды - 1,8 млн тонн (-14,6%); промышленного сырья и формовочных материалов - 2 млн тонн (-24,4%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 9 млн тонн (-2,8%).

В конце января РЖД давали предварительный прогноз по январской погрузке, снижение ожидалось на 5,8%.

Ранее 1 февраля источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу" о снижении погрузки за январь, позднее компания подтвердила эту цифру. План работы РЖД на февраль 2023 год предполагает погрузку в размере 3,316 млн тонн в среднем в сутки, сообщил собеседник агентства.