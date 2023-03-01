Погрузка на сети РЖД в феврале выросла на 0,2%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в феврале 2023 года составила 97,2 млн тонн, что на 0,2% больше, чем в январе 2022 года, сообщила компания.

Грузооборот за февраль вырос в годовом исчислении на 5,6% и составил 212,1 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,4% и составил 264,1 млрд т-км.

Погрузка за январь-февраль 2023 г., по оперативным данным, составила 196,4 млн тонн, что на 2,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

За два месяца железными дорогами было погружено: каменного угля - 59,5 млн тонн (-1,2% к январю-февралю 2022 г.); кокса - 1,8 млн тонн (-8,3%); нефти и нефтепродуктов - 35,6 млн тонн (-4,3%); руды железной и марганцевой - 18,5 млн тонн (-1,9%); черных металлов - 10,5 млн тонн (-11%); лома черных металлов - 1,4 млн тонн (-14,4%); химических и минеральных удобрений - 10 млн тонн (-6,5%); цемента - 2,5 млн тонн (-9,4%); лесных грузов - 4,3 млн тонн (-25,2%); зерна - 4,8 млн тонн (+30,9%); строительных грузов - 19,4 млн тонн (+18,6%); руды цветной и серного сырья - 2,8 млн тонн (-0,5%); химикатов и соды - 3,6 млн тонн (-14,4 %); промышленного сырья и формовочных материалов - 4 млн тонн (-23,9%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 17,8 млн тонн (-2,2%).

Грузооборот с начала года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5% и составил 440,7 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,3%, до 535,9 млрд т-км.

По сообщению источника "Интерфакса", знакомого с планами деятельности компании, план погрузки РЖД на март составляет 3,5 млн тонн в сутки.