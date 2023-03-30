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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

БКС приостановит продажу бумаг Гонконга неквалифицированным инвесторам с 1 апреля

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "БКС Мир инвестиций" с 1 апреля временно ограничивает возможность покупки акций с первичным листингом на Гонконгской бирже для неквалифицированных инвесторов, говорится в клиентской рассылке компании.

"БКС МИ" объясняет этот шаг с тем, что Банк России 23 марта изменил правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг дружественных эмитентов, если они учитываются в недружественном депозитарии, и обещает сообщить, когда покупка азиатских акций на "СПБ бирже" станет снова доступна инвесторам без квалификации.

В соответствии с измененным ЦБ правилам покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг дружественных эмитентов, если они учитываются в недружественном депозитарии, брокер вправе исполнить поручение клиента только в том случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска.

В сообщении БКС также даны положительные ответы на возможные вопросы ее клиентов, могут ли они продавать акции с первичным листингом на Гонконгской бирже, торговать гонконгским долларом на бирже или покупать облигации в юанях. На вопрос, что делать с уже купленными бумагами, дается ответ - вы можете их продать или держать на счете.

БКС Гонконг БКС МИ СПБ биржа Банк России
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