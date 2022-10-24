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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Клиентам-неквалам "Финама" разрешили сделки с бумагами недружественных стран

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Клиенты "Финама", имеющие статус неквалифицированных инвесторов, с 24 октября снова могут совершать операции с ценными бумагами эмитентов из недружественных государств, если их доля в инвестпортфелях на конец предыдущего дня не превышает разрешенной Банком России.

Об этом говорится в клиентской рассылке брокерской компании.

Ограничения на сделки по приобретению неквалифицированными инвесторами бумаг эмитентов из недружественных государств вступили в силу с 1 октября.

Банк России своим предписанием в начале сентября рекомендовал брокерам с 1 октября не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%, с 1 ноября порог снизить до 10% портфеля клиента, с 1 декабря - до 5%, с 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

За два дня до вступления в силу ограничений регулятор уточнил, что доля приобретаемых иностранных активов в совокупной стоимости портфеля инвестора должна рассчитываться на основании данных на конец предыдущего торгового дня. По мнению ЦБ, отказ от расчета в режиме онлайн позволит брокерам быстрее отладить операционный процесс.

Большинство крупных брокеров, включая "Финам", вскоре после получения предписания заявили о полном запрете "неквалам" торговли бумагами недружественных стран уже с 1 октября, отказавшись от предложенного Центробанком поэтапного в течение трех месяцев введения ограничений для этих операций неквалифицированных инвесторов. Они ссылались на техническую неготовность их торговых систем к введению таких ограничений.

Финам Банк России
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