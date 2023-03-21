Ограничен допуск к торгам "СПБ биржи" иностранных бумаг, учитываемых в недружественном депозитарии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Допуск к организованным торгам "СПБ биржи" новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии, приостанавливается с 21 марта, сообщается в информации Банка России.

ЦБ решил с 1 апреля изменить правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг дружественных эмитентов, если они учитываются в недружественном депозитарии.

Брокер вправе исполнить поручение клиента только в том случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска.