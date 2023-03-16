Минпромторг прорабатывает вопрос передачи активов Toyota в РФ в пользу НАМИ

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг работает над вопросом передачи российских активов ушедшего из РФ японского автоконцерна Toyota в пользу подведомственного ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ), сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП.

Toyota в сентябре сообщила о прекращении производства на своем заводе в Петербурге, введенном в 2007 году, где выпускались модели Rav-4 и Camry. Компания пообещала сохранить в России послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Концерн в своей отчетности оценивал расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн по текущему курсу).

Петербургский завод японского автоконцерна продолжает простаивать, он пока не передавался другому инвестору. Минпромторг в декабре сообщал, что предприятие проходит консервацию.

"Совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки. Отметим, что в настоящее время подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" не рассматривает покупку завода Toyota в Санкт-Петербурге", - подчеркивали в Минпромторге в начале декабря.

Накануне публикации этого комментария ведомства в пресс-службе Toyota сообщили о проведении на российском автозаводе концерна внеплановой проверки "соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности". В мероприятиях, сопровождавшихся Росгвардией и ОМОНом, участвовали прокуратура, Ростехнадзор, налоговая и трудовая инспекции, а также ФГУП "НАМИ".

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" стало государственным центром консолидации активов в российском автопроме на фоне ухода с местного рынка иностранных автопроизводителей. Институт, в частности, получил от Renault контролирующую долю в "АвтоВАЗе" (67,7%), а также активы петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), 99% долей которого сейчас находятся в прямом владении "АвтоВАЗа". НАМИ также принадлежат 63,5% долей в ООО "Аурус" - юрлице проекта люксовых автомобилей Aurus.

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