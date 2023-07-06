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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

НАМИ приобрел завод сидений "Тойота Бошоку" в Петербурге

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Подведомственное Минпромторгу ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) закрыло сделку по приобретению 100% долей завода автомобильных сидений "Тойота Бошоку" в Петербурге.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе института, сделка была заключена 26 июня. По данным ЕГРЮЛ, площадка перешла в госсобственность 4 июля.

"Компания занималась производством автомобильных сидений и деталей интерьера для автомобилей марки Toyota. ФГУП "НАМИ" совместно с Минпромторгом России проводят работу по возобновлению деятельности предприятия, что позволит использовать ресурсы компании для импортозамещения современных автомобильных компонентов", - сказали в пресс-службе НАМИ.

Сумму сделки там не назвали.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Тойота Бошоку", зарегистрированного в Петербурге в 2006 году, по итогам 2022 года упала в 6,6 раза, до 1,5 млрд рублей; чистый убыток составил 2,3 млрд рублей против прибыли 1 млрд рублей в 2021 году.

В марте 2923 НАМИ был передан петербургский автозавод Toyota вместе с землей и оборудованием.

Toyota Минпромторг НАМИ Петербург Тойота Бошоку
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