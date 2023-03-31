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"Лента" планирует прекратить листинг GDR на Лондонской бирже 4 мая

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" подал британскому регулятору заявку о прекращении листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE) 4 мая, сообщила пресс-служба компании.

"Прекращение листинга GDR и программы GDR обусловлены, в частности, истечением срока действия разрешения правительственной комиссии Российской Федерации", - объяснила "Лента".

Ритейлер также уведомил банк-депозитарий Deutsche Bank Trust Company Americas о прекращении депозитарного договора с 30 июня.

Этот вопрос 31 марта рассмотрел совет директоров компании.

В 2022 года "Лента" получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на сохранение листинга на LSE. Разрешение было выдано на год.

Закон № 114-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ", вступивший в силу 27 апреля 2022 года, запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих DR. У эмитентов была возможность подать заявления в Минфин с просьбой сохранить листинг.

3 марта прошлого года LSE приостановила торги ценными бумагами российских компаний, среди них, в частности, и "Ленты". Ритейлер торгуется на LSE с февраля 2014 года. Также ценные бумаги (акции и GDR) торгуются и на Московской бирже.

"Лента" - четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. Акции компании обращаются на Московской бирже, GDR - на Лондонской фондовой бирже и в Москве. Крупнейшим акционером "Ленты" является "Севергрупп" Алексея Мордашова. Free float составляет около 21%.

LSE Лента Лондон Минфин Deutsche Bank Trust Company Americas Великобритания
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