Погрузка на сети РЖД в марте выросла на 2,3%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги", по оперативной информации, составила 109,1 млн тонн, что на 2,3% больше, чем в марте 2022 года, сообщила компания.

Грузооборот за март 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% и составил 236,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,4% и составил 293,9 млрд т-км.

Погрузка за январь-март 2023 года составила 305,5 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За I квартал 2023 года железными дорогами было погружено: каменного угля - 91,8 млн тонн (+0,7% к январю-марту 2022 г.); кокса - 2,8 млн тонн (-2,1%); нефти и нефтепродуктов - 55,2 млн тонн (-2,1%); руды железной и марганцевой - 28,1 млн тонн (-3,2%); черных металлов - 16,6 млн тонн (-7,5%); лома черных металлов - 2,5 млн тонн (-13,6%); химических и минеральных удобрений - 15,2 млн тонн (-4,9%); цемента - 4,6 млн тонн (-3,9%); лесных грузов - 6,9 млн тонн (-21,6%); зерна - 7,6 млн тонн (+36%); строительных грузов - 31 млн тонн (+17,5%); руды цветной и серного сырья - 4,3 млн тонн (+1%); химикатов и соды - 5,4 млн тонн (-13,1%); промышленного сырья и формовочных материалов - 6,2 млн тонн (-25,2%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 28,1 млн тонн (на уровне прошлого года).

Наибольший рост погрузки в январе-марте отмечался на Забайкальской (+28,4%), Приволжской (+9%) и Дальневосточной (+8,5%) железной дороге.

Грузооборот с начала 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% и составил 677,3 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,6% и составил 842,8 млрд т-км.

По сообщению источника "Интерфакса", знакомого с планами деятельности компании, план погрузки РЖД на апрель составляет 3,5 млн тонн в сутки.