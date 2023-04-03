УК сети клиник "Мать и дитя" в 2022 году сократила EBITDA до 7,9 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя"; MOEX: MDMG)) в 2022 году сократила показатель EBITDA на 4,3% - до 7,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по EBITDA снизилась на 1,4 п. п., составив 31,4% в связи со снижением объема оказываемых услуг по диагностике и лечению COVID-19.

Скорректированная чистая прибыль MDMG сократилась на 1,5% - до 6 млрд рублей. Операционная прибыль в 2022 году уменьшилась на 25% - до 4,97 млрд рублей. Выручка компании, как сообщалось ранее, составила 25,2 млрд рублей, оставшись на уровне предыдущего года.

Денежный поток от операционной деятельности снизился на 9% и составил 7,7 млрд рублей.

Капитальные затраты составили 1,17 млрд рублей, снизившись на 69,2% по сравнению с предыдущим годом. Основная доля капитальных затрат пришлась на запуск новых проектов - "MD Group Лахта" в Петербурге, "MD Тюмень-2" и амбулаторной клиники в Екатеринбурге. "Значительное снижение капитальных затрат в отчетном периоде обусловлено макроэкономической неопределенностью, на текущий момент инвестиционная программа группы возобновлена", - поясняет компания.

Общий долг MDMG снизился в 9 раз и составил 597 млн рублей - в основном, за счет досрочного погашения обязательств по телу долга на сумму 3,13 млрд рублей. Долг компании полностью номинирован в рублях. Объем денежных средств вырос на 24,3% - до 4,46 млрд рублей.

В 2022 году количество амбулаторных посещений снизилось на 1,7% - до 1,8 млн. Количества койко-дней снизилось на 3% - до 148 775. Количество циклов ЭКО увеличилось на 2% и составило 16 862. Количество принятых родов выросло на 2,1% - до 8576.