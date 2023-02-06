УК сети клиник "Мать и дитя" снизила квартальную выручку на 5,1%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Выручка MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) в IV квартале 2022 года составила 6,6 млрд рублей, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

Выручка московских госпиталей снизилась на 15,8% - до 3,3 млрд рублей в связи с сокращением объема предоставляемых услуг по диагностике и лечению COVID-19 на фоне ослабления пандемии, а также снижением количества принятых родов в Москве в условиях общего негативного тренда рождаемости в России.

Выручка региональных госпиталей увеличилась на 8,1% - до 1,8 млрд рублей.

Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области выросла на 3,5% - до 707 млн рублей, в регионах - на 13% - до 863 млн рублей.

В IV квартале количество амбулаторных посещений снизилось на 3,1% - до 484,45 тысячи. Снижение количества койко-дней составило 6,8% - до 39,08 тысячи. Количество циклов ЭКО увеличилось на 6,4% и составило 4,4 тысячи. Количество принятых родов снизилось на 3,6% - до 2,05 тысячи.

Долг группы по состоянию на 31 декабря 2022 года составил 597 млн рублей, сократившись на 1,46 млрд рублей по сравнению с данными на 30 сентября 2022 года. Компания поясняет, что в IV квартале досрочно погасила обязательства перед банком на сумму 1,44 млрд рублей, полностью закрыв все кредитные линии. В результате по состоянию на 31 декабря 2022 года на балансе компании сформирована чистая денежная позиция в размере 3,87 млрд рублей.

Общий объем капитальных затрат в IV квартале 2022 года снизился на 88,8% и составил 170 млн рублей. Основную долю капзатрат составляет госпитальный сегмент (66,4%), в то время как на долю расходов на строительство новых клиник и текущий ремонт приходится 33,6% от общего объема затрат. В отчетном периоде запущена амбулаторная клиника в Екатеринбурге с фокусом на ЭКО.

Показатели года

По итогам 2022 года выручка MDMG составила 25,2 млрд рублей, оставшись на уровне 2021 года.

Выручка московских госпиталей в 2022 году снизилась на 7,1% - до 13 млрд рублей в связи с эффектом высокой базы в 2021 году (высокий уровень загрузки COVID-центра "Лапино-4" на фоне пандемии). Выручка региональных госпиталей увеличилась на 12,1% и в 2022 году и составила 6,5 млрд рублей.

Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области в 2022 году составила 2,6 млрд рублей, увеличившись на 8,8%. В регионах выручка амбулаторных клиник выросла на 2,9% - до 3,1 млрд рублей.

Количество амбулаторных посещений в 2022 году снизилось на 1,7% - до 1,8 млн при одновременном увеличении среднего чека на 13,1% - до 5,4 тысячи рублей в Москве и 6,5% - до 2,3 тысячи рублей в регионах. Количество койко-дней снизилось на 3% до 148 775 в связи с ослаблением пандемии COVID-19 при одновременном увеличении среднего чека на 11,7% - до 92,6 тысячи рублей в Москве и снижении на 0,1% - до 34,6 тысячи рублей - в регионах.

Количество циклов ЭКО увеличилось на 2% и составило 16 862. Средний чек в Москве вырос на 9% - до 274 тысяч рублей, в регионах - на 6,5% -до 245,2 тысячи рублей. Количество принятых родов выросло на 2,1% - до 8576. При этом средний чек в Москве увеличился на 1% - до 482,8 тысячи рублей, в регионах - на 9,8% - до 181,1 тысячи рублей.

MDMG зарегистрирована в 2010 году. С 2012 года акции MDMG торгуются на Лондонской фондовой бирже, с ноября 2020 года GDR компании также торгуются на Мосбирже.

MD Medical Group Investments plc на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является гендиректор ГК "MD Medical" Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG. Компания объединяет 53 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторные клиники с присутствием на территории 26 регионов.