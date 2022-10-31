УК сети клиник "Мать и дитя" увеличила квартальную выручку до 6,4 млрд рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года выручка MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") выросла на 3,3% - до 6,44 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка московских госпиталей в отчетный период снизилась на 2,8% - до 3,38 млрд рублей в связи со снижением количества принятых родов в Москве на фоне общего негативного тренда рождаемости в России. Выручка региональных госпиталей увеличилась на 16,1% и составила 1,66 млрд рублей благодаря высоким операционным результатам медицинского кластера в Тюмени, плановой загрузке госпиталей "ИДК" в Самаре и "Авиценна" в Новосибирске, а также успешным результатам госпиталя MD Group "Лахта".

Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 6 % - до 642 млн рублей. Выручка амбулаторных клиник в регионах выросла на 5,7% - до 764 млн рублей.

Количество амбулаторных посещений выросло на 0,5% - до 463 651. При этом средний чек увеличился в Москве на 14,3% - 5,4 тысячи рублей, в регионах - на 3,8% до 2,2 тысячи рублей.

Рост количества койко-дней составил 12,4% - до 38 755 при увеличении среднего чека на 5,8% - до 98,4 тысячи рублей в Москве и снижении на 7,6% - до 31,7 тысячи рублей в регионах.

Количество циклов ЭКО осталось на прежнем уровне и составило 4,213 тыс. при увеличении среднего чека на 8,6%, до 280 тысяч рублей в Москве, а в регионах - на 5,9%, до 241,4 тысячи рублей. Количество принятых родов выросло на 7,8% - до 2413 при росте среднего чека на 0,5%, до 474,5 тысячи рублей в Москве и на 13,4% - до 184,6 тысячи рублей в регионах.

Долг MDMG по состоянию на 30 сентября 2022 года снизился на 2,557 млрд рублей по сравнению с 30 июня 2022 года - до 2,061 млрд рублей. Основную долю погашения составляет частичное закрытие банковских кредитов - в отчётном периоде MDMG досрочно погасила обязательства на сумму 2,166 млрд рублей.

Общий объем капитальных затрат в III квартале 2022 года снизился на 56,1% и составил 999 млн рублей. Основную долю капитальных затрат составляет госпитальный сегмент (54,7%), в то время как на долю расходов на строительство новых клиник и текущий ремонт приходится 45,3% от общего объема затрат.

В IV квартале 2022 года планируется ввод в эксплуатацию амбулаторной клиники в Екатеринбурге с фокусом на ЭКО, а также запуск пункта сбора для анализов под брендом "MD LAB" в Москве. Запуск амбулаторной клиники в Московском регионе ожидается в I квартале 2023 года.