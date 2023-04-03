В ЦБ отметили небольшой интерес банков к открытию филиалов в РФ из-за регулирования

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Открытием филиалов в России интересуется не так много иностранных банков в силу существующего запрета на такую форму присутствия, сказал журналистам первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Нет, не много (иностранных банков интересуется открытием филиалов - ИФ), - отметил он. - Скорее, иностранные регуляторы говорят о том, что нам неплохо бы создать соответствующее законодательство и соответствующую правовую среду, потому что к ним обращаются их банки с такого рода вопросами. К нам они сегодня не сильно приходят ровно по той причине, что у нас сегодня открытие филиалов запрещено".

Он подчеркнул, что открытием филиалов интересуются банки из стран - внешнеторговых партнеров России.

"Это в принципе все наши внешнеторговые партнеры, я имею в виду страны, с которыми у нас сохранились хорошие внешнеэкономические связи. Они говорят о том, что, как возможность, им было бы интересно видеть опцию создания здесь не дочернего общества, а филиала", - добавил Чистюхин.