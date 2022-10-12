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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

ЦБ предложили дать возможность иностранным банкам открыть филиалы в России

Зампред ЦБ объяснил, в чем будут риски такого решения

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Открытие филиалов иностранных банков на территории России при отсутствии доступа к информации головной организации и возможности воздействовать на нее мерами регулирования создает риски финансовой стабильности, заявил в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что сейчас в России иностранным банкам запрещено открывать филиалы.

"Сейчас окно, может быть, открыть, формально, по крайней мере. Я понимаю, что не побегут, но кто-то вдруг откликнется. Тем более, Центральный банк сейчас регулирование и надзор наладил таким образом, что вряд ли смогут "химичить", чего боялись раньше", - предложил депутат.

Заботкин согласился, что эта проблема лежит в плоскости надзора и регулирования.

"Если вы не контролируете в полной мере надзор над всей финансовой структурой и у вас действует только ее филиал, то есть вы не видите полный баланс той организации, которая осуществляет деятельность на вашей территории и не можете мерами регулирования его в полной мере контролировать, то это создает риски финансовой стабильности. Ровно поэтому открытие филиалов в большинстве стран запрещено", - заявил зампред ЦБ.

Он напомнил, что в 2008 году проблемы исландских банков, присутствовавших в том числе на территории Великобритании, стали одним из значимых факторов дестабилизации британской финансовой системы.

Заботкин подчеркнул, что вопрос открытия иностранными банками филиалов на территории России сильно выходит за рамки денежно-кредитной политики, которую он в качестве зампреда ЦБ курирует.

"Я не буду здесь высказывать никакие суждения, я просто комментирую, почему филиалы в моменте запрещены - пока это такое состояние", - отметил зампред.

Он также добавил, что очень важной задачей является налаживание системы международных расчетов.

"Она решается постепенно, нет стандартного решения, с каждой страной есть собственные обстоятельства, более того, эти обстоятельства динамично меняются исходя из изменения международной обстановки. Мы бы хотели, чтобы был бы какой-то рубильник, который мы бы могли переключить, и все бы заработало по новым принципам. Так это не получается", - заявил он.

По словам Заботкина, ЦБ занимается решением этого вопроса вместе с правительством.

"Рассматривается весьма широкий спектр вариантов. Вы слышали какие-то инициативы по поводу использования криптовалют для расчетов и так далее, то, о чем мы, честно говоря, полгода назад даже подумать не могли. По крайней мере, для нас, как для Центрального банка, это такой большой компромисс", - подчеркнул он.

Банк России Анатолий Аксаков Госдума Алексей Заботкин Великобритания
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