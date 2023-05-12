ЦБ готовит поправки об открытии филиалов иностранных банков в России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России, находится в проработке и может появиться в публичной плоскости в ближайшее время, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума зампред Банка России Алексей Гузнов.

"Идет работа с учетом того, что есть модель, которая позволяет это делать страховым компаниям, это один подход. Есть другие предложения. Надеюсь, что тоже в ближайшее время у нас будет в плоскости публичного обсуждения", - сказал он.

"Интерес проявляют многие страны, прежде всего, наши традиционные партнеры и в рамках БРИКС, и в рамках ЕАЭС. Интерес на уровне слов - это одно, а какие будут действия... Наша задача - создать оптимальную правовую среду", - добавил Гузнов.

Банк России поддерживает идею открытия филиалов иностранных банков в России, но с ограничением круга операций, говорила в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что, прежде всего, речь идет об открытии филиалов, которые бы осуществляли операции по расчетам и проведению платежей, без привлечения депозитов населения.