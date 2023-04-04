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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Глава ФРБ Сент-Луиса считает, что решение ОПЕК+ усложнит борьбу с инфляцией в США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Скачок цен на нефть вслед за неожиданным решением ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи может сделать "чуть более сложной" работу Федеральной резервной системы США по борьбе с высокой инфляцией, заявил Bloomberg президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.

"Это решение нефтедобывающих стран было неожиданным, однако будет ли оно иметь долгосрочные последствия - вопрос открытый, - сказал он. - Цены на нефть постоянно колеблются, и трудно отследить их точно. Их подъем скажется на темпах инфляции и сделает нашу работу чуть более сложной".

Буллард отметил, что он ожидал подъема цен на нефть, учитывая улучшение перспектив экономического роста в Китае и Европе.

По его мнению, базовая процентная ставка ФРС, составляющая в настоящее время 4,75-5%, должна быть повышена до 5,5-5,75%.

США ФРБ Сент-Луиса ОПЕК Джеймс Буллард ФРС
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