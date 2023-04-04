Эксперт ждет подорожания бензина на АЗС в США до $4 за галлон из-за решения ОПЕК+

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Решение ряда стран ОПЕК+ сократить добычу нефти приведет к росту подъему цен на бензин в США перед началом летнего автомобильного сезона, считает управляющий директор ClearView Energy Partners Кевин Бук. Об этом сообщает Bloomberg.

По его прогнозу, стоимость бензина на американских АЗС может увеличиться более чем на $0,5 за галлон. Сейчас в среднем бензин на заправках стоит около $3,5 за галлон, отмечает агентство. Таким образом, цены могут подняться до $4 за галлон.

По словам Бука, еще до решения ОПЕК+ о сокращении добычи ожидалось изменение баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в сторону дефицита.

Однако после этого решения многие аналитики начали повышать прогнозы для нефти, ожидая ее скорого подъема к $100 за баррель, который в свою очередь неизбежно отразится на стоимости бензина.

В 2022 году цены на бензин в Штатах поднимались выше отметки в $5 за галлон.