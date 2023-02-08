Безработица в РФ в декабре осталась на достигнутом в ноябре уровне в 3,7%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Безработица в России в декабре 2022 года осталась на уровне 3,7%, достигнутом в ноябре и ставшем историческим минимумом за период наблюдений показателя с 1991 года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Предыдущий минимум в 3,8% был достигнут в августе 2022 года, после этого в сентябре безработица поднялась до 3,9% и удерживалась на таком уровне в течение двух месяцев (сентябрь-октябрь).

Ранее безработица на уровне 3,9% наблюдалась с мая по июль, до этого в апреле она составляла 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

Общая численность безработных в России в декабре 2022 года составила 2 млн 775 тыс. человек, что на 30 тыс. выше показателя ноября 2022 года.