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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Tesla в марте увеличила поставки с завода в Шанхае на 35%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Поставки с шанхайского завода Tesla в марте выросли на 35% относительно того же месяца прошлого года и составили 88 869 электромобилей. Об этом говорят данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

В настоящее время научно-исследовательский и инновационный центр американского автопроизводителя в Шанхае занимается разработкой оригинальных решений для готовых автомобилей и зарядного оборудования, сообщает агентство "Синьхуа".

"Мы уверены, что сможем разработать продукты, адаптированные для китайских потребителей", - сказал вице-президент Tesla по разработке программного обеспечения Дэвид Лау.

Шанхайский завод Tesla по итогам 2022 года поставил 710 тыс. электромобилей, что на 48% превзошло показатель предыдущего года. Предприятие было основано в 2019 году.

Tesla Шанхай Китай
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