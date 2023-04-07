Доллар поднялся выше 83 руб. впервые с 6 апреля 2022 года

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро продолжают уверенный рост на Московской бирже днем в пятницу. Доллар превысил 83 руб. впервые за год, евро торгуется по направлению к 91 руб.

Курс доллара в 12:38 МСК составил 83,11 руб./$1, прибавив 1,74 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 90,8 руб./EUR1 - плюс 1,65 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,69 рубля - до 86,57 рубля.

"Мы считаем, что давление на позиции рубля связано с рядом причин. Во-первых, слабым экспортом и, как следствие, низким уровнем предложения со стороны экспортеров, что объясняет тот факт, что рубль не реагирует на рост цен на нефть Brent. Во-вторых, готовящимися крупными сделками к выкупу долей нерезидентов, выходящих из российских активов, что локально формирует дополнительный спрос на валюту. В-третьих, устойчивым спросом со стороны импортеров. В случае продолжения роста доллара в ходе сегодняшних торгов у пары "доллар-рубль" открывается потенциал выхода к 85 руб./$1. Отметим, что мы рассчитываем, что давление на рубль ослабнет к налоговому периоду, что позволит доллару вернуться к отметке 80 руб.", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.