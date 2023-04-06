Евро поднялся выше 89 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Евро и доллар США усилили темпы роста и уверенно дорожают на Московской бирже в четверг вечером. Евро преодолел отметку 89 руб. впервые с 14 апреля 2022 года, доллар торгуется выше 81,2 руб.

Курс евро составил 89,04 руб./EUR1 в 18:03, что на 1,75 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 81,22 руб./$1, подорожав на 1,38 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,55 рубля - до 84,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро в четверг, возобновив после локального затишья накануне негативную динамику, сформировавшуюся в начале недели. Падение рубля частично может иметь спекулятивный характер, так как происходит несмотря на существенный рост цен на нефть и отсутствие значимых новостных поводов. Кроме того, негативное влияние на рубль может оказывать ухудшение показателей внешнеторгового баланса, в частности, снижение экспортных поступлений и рост объемов импорта. В свою очередь, повышенный спрос на валюту может быть обусловлен продажами иностранными компаниями своих долей в бизнесе партнерам в России, о которых сообщают СМИ.

"Ослаблению российской валюты способствуют сразу несколько факторов: предстоящие выплаты по внешнему долгу, покупка "НОВАТЭКом" доли Shell в проекте "Сахалин-2", превышение вывода валюты на счета в иностранные банки над профицитом торгового баланса и окончание налогового периода. Дополнительный спрос на валюту могут предъявлять инвесторы, покупающие евробонды российских эмитентов в Евроклире с дисконтом для дальнейшего обмена на замещающие облигации и продажи уже в контуре РФ. В этих условиях рубль игнорирует даже значительный рост котировок нефти после неожиданного решения ОПЕК+ существенно сократить добычу сырья с мая этого года", - рассказал "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

Увеличение валютных поступлений от экспорта на фоне роста цен на энергоносители поменяет тренд на ослабление курса рубля, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Изменения курса связаны с притоками и оттоками валюты в нашу страну. Притоки и оттоки связаны с торговым балансом, сколько продали, сколько приобрели. Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо чуть с сокращением экспортной выручки. Тенденции бывают в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. Это показатель изменения торгового баланса, это закономерно. Курс придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры", - сказал Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину (ВГТРК) в ответ на просьбу прокомментировать падение курса рубля ниже отметки 81 руб./$1.