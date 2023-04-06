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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Курс доллара поднялся выше 81 руб. впервые с 15 апреля 2022 года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро продолжают уверенный рост на Московской бирже днем в четверг. Доллар превысил 81 руб. впервые с 15 апреля 2022 года, евро торгуется выше 88 руб. впервые с 14 апреля 2022 года.

Курс доллара в 13:52 по московскому времени составил 81,03 руб./$1, прибавив 1,19 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 88,48 руб./EUR1 - также плюс 1,19 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на те же 1,19 рубля - до 84,38 рубля.

"В четверг рубль вплотную подобрался к отметке 81 по отношению к доллару США. Фундаментальные причины для снижения рубля остаются прежними - восстановление импорта и снижение экспортной выручки, а также возможного роста спроса со стороны банков, которые восстанавливают свою валютную позицию после выплаты по евробондам РФ. В свою очередь, поддержать национальную валюту сможет нефть в случае роста после решения о сокращении добычи со стороны ОПЕК+", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Московская биржа
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