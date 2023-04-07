Евро превысил 91 руб. впервые с 6 апреля 2022 года

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно растут на Московской бирже в пятницу днем; курс евро поднялся выше 91 руб. впервые с 6 апреля 2022 года, доллар чуть ранее поднялся выше 83 руб. также впервые с этой даты.

Курс евро составил 91,02 руб./EUR1 в 12:52 МСК, что на 1,87 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 83,22 руб./$1, подорожав на 1,85 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,86 рубля - до 86,73 рубля.

"Рубль обновил минимумы 12 месяцев и идет ниже. К давлению фундаментальных факторов прибавились и рыночные эмоции, которые толкают к ослаблению. В противовес минору стоит отметить, что профицит торгового баланса России как поддерживал позиции рубля, так и продолжает это делать", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.