Рубль в четверг обновил валютные минимумы почти за год вопреки стабильности на рынке нефти

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль заметно подешевел к бивалютной корзине, возобновив начатое в начале месяца падение, вопреки стабильной ситуации на рынке нефти.

Курс доллара США составил 81,375 руб./$1 в 19:00, что на 1,54 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (доллар достиг максимума с 14 апреля прошлого года). Евро на закрытие торгов стоил 89,15 руб./EUR1, подорожав на 1,86 рубля. Евро торгуется выше 89 руб. впервые с 14 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,68 рубля - до 84,87 рубля. Курс китайского юаня вырос на 22,2 копейки - до 11,8 рубля.

Комментарии экспертов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снизился к доллару и евро в четверг, возобновив после локального затишья накануне негативную динамику, сформировавшуюся в начале недели. Падение рубля частично может иметь спекулятивный характер, так как оно происходит несмотря на существенный рост цен на нефть и отсутствие значимых новостных поводов. Кроме того, негативное влияние на рубль может оказывать ухудшение показателей внешнеторгового баланса, в частности, снижение экспортных поступлений и рост объемов импорта. В свою очередь, повышенный спрос на валюту может быть обусловлен продажами иностранными компаниями своих долей в бизнесе партнерам в России, о которых сообщают СМИ.

"Ослаблению российской валюты способствуют сразу несколько факторов: предстоящие выплаты по внешнему долгу, покупка "НОВАТЭКом" доли Shell в проекте "Сахалин-2", превышение вывода валюты на счета в иностранные банки над профицитом торгового баланса и окончание налогового периода. Дополнительный спрос на валюту могут предъявлять инвесторы, покупающие евробонды российских эмитентов в Евроклире с дисконтом для дальнейшего обмена на замещающие облигации и продажи уже в контуре РФ. В этих условиях рубль игнорирует даже значительный рост котировок нефти после неожиданного решения ОПЕК+ существенно сократить добычу сырья с мая этого года", - рассказал "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

Увеличение валютных поступлений от экспорта на фоне роста цен на энергоносители поменяет тренд на ослабление курса рубля, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Изменения курса связаны с притоками и оттоками валюты в нашу страну. Притоки и оттоки связаны с торговым балансом, сколько продали, сколько приобрели. Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо чуть с сокращением экспортной выручки. Тенденции бывают в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. Это показатель изменения торгового баланса, это закономерно. Курс придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры", - сказал Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину (ВГТРК) в ответ на просьбу прокомментировать падение курса рубля ниже отметки 81 руб./$1.

"Мы не ставим никаких границ. ЦБ как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений (не таргетирует валютный курс - ИФ). Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению", - заявил министр.

"Рубль сильно упал за последние несколько дней, причем каких-либо оснований говорить о фундаментальных причинах падения нет - скорее всего, это спекулятивное движение. Анализируя данные внешнеторгового баланса, нужно учитывать, от какой именно точки мы отсчитываем снижение экспорта и увеличение импорта. Если мы говорим про предыдущий год, то действительно, в этом году данные по экспорту слабее, чем в 2022 году, данные по импорту - сильнее. Кроме того, прошлый год был в своем роде уникальным. Из-за санкций против российской экономики объемы экспорта очень сильно сократились. Однако если мы посмотрим на 2021 год, то увидим, что речь идет скорее о нормализации внешнеторговых потоков. Если обратить внимание на стоимостные объемы экспорта по нефтегазу, то в них видно, что они не так сильно упали. Нефть экспортируется примерно в тех же объемах, что и год назад, согласно данным ФТС. Снижение бюджетных доходов произошло и из-за сокращения газового экспорта в результате прекращения прокачки газа по ниткам "Северного потока", из-за этого НДПИ платится меньше. При прочих равных условиях для балансировки бюджета нужно, чтобы рубль был несколько слабее, чем если бы эти объемы газового экспорта сохранялись", - сообщил "Интерфаксу" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

При этом, по словам аналитика, если понаблюдать за соотношением инфляции в РФ и мире, то станет понятно, что инфляция в России ниже. "Это говорит в пользу рубля на более длинном горизонте. Каких-либо предпосылок для долгосрочного устойчивого ослабления рубля - в сторону 85 руб. за доллар нет. Мы ожидаем, что до конца года доллар останется в диапазоне 65-75 руб.", - отмечает Джиоев.

Инфляция в РФ с 28 марта по 3 апреля составила 0,13% после 0,05% с 21 по 27 марта, 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены к 3 апреля выросли на 0,06%, с начала года цены к этой дате повысились на 1,60%.

Из данных по инфляции с начала года на 3 апреля в 2022 году и в текущем году следует, что годовая инфляция на 3 апреля замедлилась в район 3% с 4% на 27 марта, 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря. Минэкономразвития в феврале перешло к расчету годовой инфляции, используя среднесуточный прирост цен за весь отчетный месяц предыдущего года, а не недельные данные, поэтому оценка министерства будет несколько выше - в районе 3,3%.

Зампред Банка России Алексей Заботкин на этой неделе заявил, что годовая инфляция в России после снижения в марте-апреле ниже таргета в 4% в мае-июне постепенно начнет расти, прогноз по инфляции на конец 2023 года в 5-7% пока не меняется. "Были высокие значения - февраль, март, апрель прошлого года, соответственно, когда выходят эти рекордно высокие значения, то у нас годовая инфляция быстро замедляется, начиная с мая и в последующие месяцы темпы роста цен были очень низкими, а в ряде месяцев даже, как вы помните, отрицательными. Соответственно, когда эти месяцы будут выходить из расчета годовой инфляции, темпы роста годовой инфляции будут повышаться", - напомнил зампред ЦБ.

Он также повторил сигнал ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики: будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Российская валюта продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года в отсутствие позитивных фундаментальных факторов, высокого спроса на иностранную валюту и ограниченного ее предложения в РФ. Власти на данный момент не сигнализируют обеспокоенность девальвационными тенденциями, а более низкий курс рубля выгоден для компаний-экспортеров, что, по сути, открывает перед российской валютой новые горизонты снижения. Текущий слабый курс представляет угрозу главным образом для покупательской способности населения из-за разгара инфляции. ЦБ РФ при этом ранее уже дал сигналы в пользу возможного повышения процентной ставки на ближайших заседаниях, но возможное ужесточение политики при прочих равных если и произойдет, то лишь в конце месяца (28 апреля): до этого момента рубль может опуститься ниже текущих значений", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Нефть

Нефтяные котировки относительно стабильны вечером в четверг, однако завершают "короткую" неделю активным ростом. В пятницу торги Brent и WTI пройдут только в электронном формате, поскольку ведущие мировые биржи будут закрыты в связи с праздником (Страстная пятница). Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в четверг составила $84,98 баррель, что всего на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,07%, до $80,55 за баррель.

С начала недели обе марки прибавили в цене примерно 6% из-за неожиданного решения ряда стран ОПЕК+ добровольно понизить нефтедобычу с мая по конец этого года. Аналитики полагают, что это приведет к дефициту топлива на мировом рынке позднее в этом году. Поддержку нефтяному рынку также оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 апреля на 1,1752 рубля, до 80,6713 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,034 рубля, до 88,1294 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг укрепился на 1,17 рубля по отношению к среде и составил 80,6711 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,18 рубля и составил 80,7182 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 546,358 млн, из которых $366,481 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 179,877 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 6 апреля поднялся на 1,21 рубля, до 88,3061 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,03 рубля, до 88,157 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR753,4 млн, из которых EUR265,949 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR487,451 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.