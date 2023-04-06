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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Международные резервы РФ с 24 по 31 марта сократились на $0,7 млрд

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 31 марта составили $593,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 24 марта международные резервы равнялись $594,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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