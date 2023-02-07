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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Международные резервы РФ в январе выросли на 2,6%, до $597 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в январе 2023 года увеличился на $15,046 млрд, или на 2,6%, до $597,035 млрд с $581,989 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, объем резервов в долларовом эквиваленте в начале февраля стал максимальным за девять месяцев (22 апреля 2022 года - $607,1 млрд).

Банк России после санкций, наложенных на него западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США. В январе курс юаня к доллару и цена золота выросли примерно на 5%, укрепился и курс евро к американской валюте.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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