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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Международные резервы РФ с 17 по 24 марта выросли на $8,8 млрд

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 24 марта составили $594,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 17 марта международные резервы равнялись $585,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России
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