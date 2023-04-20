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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Международные резервы РФ с 7 по 14 апреля сократились на $0,6 млрд

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 14 апреля составили $600,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 7 апреля международные резервы равнялись $600,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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