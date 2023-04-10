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First Republic Bank приостановит выплату дивидендов на привилегированные акции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американский First Republic Bank приостановит выплату квартальных дивидендов на привилегированные акции.

Как говорится в сообщении банка, такое решение является "мерой разумного контроля" финансов.

First Republic Bank приостановил выплату дивидендов на обыкновенные акции в марте вслед за крахом Silicon Valley Bank, спровоцировавшим отток средств клиентов с депозитов в региональных банках.

Тогда же First Republic Bank получил $30 млрд в виде депозитов от 11 крупных банков США, продемонстрировавших таким образом уверенность в стабильности фининститута и готовность поддерживать его.

First Republic Bank обнародует отчетность за первый квартал 2023 года 24 апреля.

Акции банка подешевели на 88% с начала текущего года.

First Republic Bank США
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