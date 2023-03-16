First Republic Bank рассмотрит продажу бизнеса или привлечение ликвидности

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американский First Republic Bank, акции которого подешевели почти на 70% за последние пять сессий на фоне ситуации с Silicon Valley Bank, рассматривает возможность продажи бизнеса наряду с другими стратегическими вариантами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, банк также изучает возможность привлечения дополнительной ликвидности.

First Republic Bank, специализирующийся на обслуживании частных клиентов и управлении состояниями, может заинтересовать некоторых из своих более крупных конкурентов, отмечают источники.

Рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings в среду понизили рейтинги First Republic Bank до уровней спекулятивной категории в связи с оттоком средств с депозитов в банке. Moody's ранее на этой неделе поместило его рейтинги на пересмотр с возможностью понижения.

В минувшее воскресенье банк сообщил, что укрепил свою финансовую позицию за счет "дополнительной ликвидности", полученной от Федеральной резервной системы и JPMorgan Chase & Co., и располагает ресурсами в объеме более чем $70 млрд.

Кроме того, First Republic Bank заявил, что в отличие от закрытого американскими регуляторами Silicon Valley Bank, фокусировавшегося на кредитовании стартапов, доля счетов подобных клиентов в нем небольшая и составляет лишь порядка 9%.

Акции First Republic Bank теряют в цене более 28% в ходе предварительных торгов в четверг.