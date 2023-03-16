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First Republic Bank рассмотрит продажу бизнеса или привлечение ликвидности

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американский First Republic Bank, акции которого подешевели почти на 70% за последние пять сессий на фоне ситуации с Silicon Valley Bank, рассматривает возможность продажи бизнеса наряду с другими стратегическими вариантами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, банк также изучает возможность привлечения дополнительной ликвидности.

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First Republic Bank, специализирующийся на обслуживании частных клиентов и управлении состояниями, может заинтересовать некоторых из своих более крупных конкурентов, отмечают источники.

Рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings в среду понизили рейтинги First Republic Bank до уровней спекулятивной категории в связи с оттоком средств с депозитов в банке. Moody's ранее на этой неделе поместило его рейтинги на пересмотр с возможностью понижения.

В минувшее воскресенье банк сообщил, что укрепил свою финансовую позицию за счет "дополнительной ликвидности", полученной от Федеральной резервной системы и JPMorgan Chase & Co., и располагает ресурсами в объеме более чем $70 млрд.

Кроме того, First Republic Bank заявил, что в отличие от закрытого американскими регуляторами Silicon Valley Bank, фокусировавшегося на кредитовании стартапов, доля счетов подобных клиентов в нем небольшая и составляет лишь порядка 9%.

Акции First Republic Bank теряют в цене более 28% в ходе предварительных торгов в четверг.

First Republic Bank США
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