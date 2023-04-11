Глава ФРБ Нью-Йорка не считает недавний банковский кризис большой проблемой для экономики

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Крах трех средних по размеру американских банков и последовавшая за этим финансовая напряженность не станут "большой проблемой" для экономики США, считает президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Банковская система действительно стабилизировалась, однако мы будем внимательно следить за ситуацией, - заявил Уильямс в интервью Yahoo Finance. - Крах банков увеличил неопределенность в отношении перспектив экономики".

Он отметил, что по-прежнему ожидает "довольно скромных" темпов роста экономики США в 2023 году.

В первом квартале 2023 года американский ВВП, по оценкам Уильямса, вырос более чем на 2% в годовом выражении.

Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП за первый квартал 27 апреля.

По словам Уильямса, мартовский отчет по американскому рынку труда, опубликованный на прошлой неделе, показал, что рынок остается довольно сильным.

Он отметил, что Федеральной резервной системе предстоит еще многое сделать, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%. По итогам мартовского заседания, которое состоялось спустя несколько дней после краха Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank, ФРС повысила базовую процентную ставку до 4,75-5% годовых.

Уильямс отметил, что экономические статданные будут играть ключевую роль в дальнейших решениях Федрезерва относительно денежно-кредитной политики.

"Я думаю, в зависимости от условий, мы будем решать, что необходимо сделать", - сказал он, добавив, что текущий уровень ставки уже "несколько ограничивает" экономическую активность в США.

Уильямс, будучи главой ФРБ Нью-Йорка, является заместителем председателя Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и принимает участие во всех его заседаниях при ежегодной ротации руководителей других ФРБ.