OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Германская OBI GmbH хочет через суд запретить своей бывшей российской "дочке" - ООО "ОБИ ФЦ" - использовать товарные знаки, следует из определения о принятии иска к производству, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

OBI GmbH подала иск к бывшей "дочке" в Арбитражный суд Московской области 7 ноября. Суд назначил предварительное заседание по делу на 10 января 2024 года.

Иск связан с запретом использования товарных знаков, но каких именно - в материалах суда не указано. Кроме того, истец ходатайствовал об обеспечительных мерах, следует из материалов картотеки.

Третьим лицо по делу привлечено АО "Региональный сетевой информационный центр" (регистратор доменных имен Ru-Center), которое должно предоставить отзыв на исковое заявление и "сведения по использованию ответчиком товарных знаков в домене".

"Интерфакс" направил запрос в российский офис OBI.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ОБИ ФЦ" владеет 11 доменным именами - все они в качестве составной части включают в себя "obi". Домены делегированы до мая-ноября 2024 года.

OBI в марте 2022 года закрыла российские магазины (всего их 27) и приостановила операции в России. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса.

Менее чем за год ООО "ОБИ ФЦ" сменило уже 4 владельцев. По данным ЕГРЮЛ, сейчас юрлицо полностью принадлежит АО "Аллонж".

Компанию-владельца с 10 ноября возглавляет Арсен Молов (он также является гендиректором 5 юрлиц, входящих в российскую группу OBI). До этого "Аллонж" руководила Марьяна Гилясова, гендиректор и единственный владелец ООО "Торговый комплекс "Синдика-О" - одного из юрлиц холдинга "Синдика", принадлежащего экс-президенту Кабардино-Балкарии и сенатору Арсену Канокову.