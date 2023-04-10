Депозитарии отклонили около 20% заявлений на принудительную конвертацию DR

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Депозитарии отказали в проведении принудительной конвертации депозитарных расписок (DR) отечественных эмитентов в локальные акции приблизительно по 20% поступивших к ним обращений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"По данным депозитариев, количество заявлений, по которым заявителям было отказано в принудительной конвертации депозитарных расписок, составило около 20% от общего числа поступивших обращений", - говорится в ответе регулятора на запрос агентства.

Право на подачу таких заявлений инвесторы получили после принятия в июле 2022 года закона №319-ФЗ. Он разрешил держателям DR, права на которые учитываются иностранными депозитариями, заявить о необходимости принудительной конвертации ценных бумаг в акции российских компаний.

Соответствующие заявки российские депозитарии принимали до 10 ноября 2022 года, а потом в течение 10 рабочих дней были обязаны выполнить требования. Отказать они были вправе в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности приведенных в заявлении сведений, а также если получат заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете. В таком случае инвесторам придется обращаться в суд, объяснял при принятии закона летом 2022 года первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Урегулировать во внесудебной форме спор с депозитариями инвесторам не удастся, следует из ответа регулятора.

"По закону, правом на принудительную конвертацию депозитарных расписок можно было воспользоваться один раз. Срок подачи соответствующего заявления истек 10 ноября 2022 года, а все операции депозитариями были проведены до 24 ноября 2022 года. Продление указанного срока законом не предусмотрено. В связи с чем возможность проведения депозитарием операций по принудительной конвертации за пределами указанного срока не установлена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Ранее стало известно о нескольких исках к Ситибанку, к Газпромбанку и Райффайзенбанку, которые отказали инвесторам в проведении принудительной конвертации расписок.