Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Депозитарии отклонили около 20% заявлений на принудительную конвертацию DR

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Депозитарии отказали в проведении принудительной конвертации депозитарных расписок (DR) отечественных эмитентов в локальные акции приблизительно по 20% поступивших к ним обращений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

В РоссииВ Думе предложили продлить принудительную конвертацию DR российских компанийЧитать подробнее

"По данным депозитариев, количество заявлений, по которым заявителям было отказано в принудительной конвертации депозитарных расписок, составило около 20% от общего числа поступивших обращений", - говорится в ответе регулятора на запрос агентства.

Право на подачу таких заявлений инвесторы получили после принятия в июле 2022 года закона №319-ФЗ. Он разрешил держателям DR, права на которые учитываются иностранными депозитариями, заявить о необходимости принудительной конвертации ценных бумаг в акции российских компаний.

Соответствующие заявки российские депозитарии принимали до 10 ноября 2022 года, а потом в течение 10 рабочих дней были обязаны выполнить требования. Отказать они были вправе в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности приведенных в заявлении сведений, а также если получат заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете. В таком случае инвесторам придется обращаться в суд, объяснял при принятии закона летом 2022 года первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Урегулировать во внесудебной форме спор с депозитариями инвесторам не удастся, следует из ответа регулятора.

"По закону, правом на принудительную конвертацию депозитарных расписок можно было воспользоваться один раз. Срок подачи соответствующего заявления истек 10 ноября 2022 года, а все операции депозитариями были проведены до 24 ноября 2022 года. Продление указанного срока законом не предусмотрено. В связи с чем возможность проведения депозитарием операций по принудительной конвертации за пределами указанного срока не установлена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Ранее стало известно о нескольких исках к Ситибанку, к Газпромбанку и Райффайзенбанку, которые отказали инвесторам в проведении принудительной конвертации расписок.

Банк России Владимир Чистюхин Газпромбанк Ситибанк Райффайзенбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупнейшие банки в марте нарастили продажу валюты до 563 млрд руб.

ЦБ назвал критерии проектов, кредитование которых сулит банкам льготное регулирование

Основные юрлица сети российских гипермаркетов OBI перешли к новому владельцу

"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

Набиуллина назвала нормальными темпы восстановления розничного кредитования

Минфин и ЦБ сочли переоцененным влияние на рубль операций в рамках выхода Shell из "Сахалина-2"

ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка

ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });