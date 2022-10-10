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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ММК продлил до 10 ноября срок принудительной конвертации GDR

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" продлило до 10 ноября сроки принудительной конвертации GDR.

Сообщая об этом, компания сослалась на статью 3 закона № 381-ФЗ, который вступил в силу 7 октября.

Держатели GDR смогут представить заявление депозитарию АО КБ "Ситибанк" до 10 ноября 2022 года включительно. Не позднее 24 ноября Ситибанк должен будет открыть обратившимся инвесторам счета и зачислить на них акции ММК либо отказать в проведении операций, сообщил ММК.

Листинг депозитарных расписок ММК на Лондонской фондовой бирже прекращен с 27 июня, 9 августа компания объявила принудительную конвертацию.

7 октября президент Владимир Путин подписал закон о продлении на месяц - до 10 ноября 2022 года включительно - срока подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок (DR) российских компаний в акции и перевода ценных бумаги отечественных эмитентов из иностранных депозитариев в российские. Новый закон продлил действие норм принятого в июле 319-ФЗ, который разрешил держателям DR, права на которые учитываются иностранными депозитариями, заявить о необходимости принудительной конвертации ценных бумаг в акции российских компаний. Также этот закон разрешил инвесторам принудительно перевести учет бумаг в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с такими ценными бумагами. Для этого инвестору нужно обратиться в российский депозитарий, где открыт счет депо иностранного номинального держателя. Тот должен будет списать соответствующее количество бумаг со счета депо иностранного номинального держателя и зачислить их на счет депо заявителя. Изначально планировалось, что срок для подачи заявок истечет 11 октября.

ММК Ситибанк LSE
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