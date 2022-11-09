В Думе предложили продлить принудительную конвертацию DR российских компаний

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает продлить срок для подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок (DR) российских компаний в акции и перевода ценных бумаги отечественных эмитентов из иностранных депозитариев в российские.

Это следует из заключения комитета на законопроект о продлении на 2023 год действия "санкционных" корпоративных правил. Комитет не уточнил, на сколько следовало бы продлить этот срок.

Изначально планировалось, что такие заявления инвесторы смогут подать до 11 октября, но затем срок был продлен на месяц - до 10 ноября включительно.

Право на подачу таких заявлений инвесторы получили после принятия в июле 2022 года закона №319-ФЗ. Он разрешил держателям DR, права на которые учитываются иностранными депозитариями, заявить о необходимости принудительной конвертации ценных бумаг в акции российских компаний. Также этот закон разрешил инвесторам принудительно перевести учет бумаг в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с такими ценными бумагами. Для этого инвестору нужно обратиться в российский депозитарий, где открыт счет депо иностранного номинального держателя. Тот не позднее 10 рабочих дней после окончания приема заявлений должен будет списать соответствующее количество бумаг со счета депо иностранного номинального держателя и зачислить их на счет депо заявителя.

Предыдущее продление срока объяснялось трудностью сбора необходимых документов из-за неготовности иностранных депозитариев предоставлять их в требуемом формате и затруднениями в почтовой доставке документов в Россию, рассказывал ранее источник "Интерфакса".

О трудностях с подачей документов пишет сейчас в своем заключении и думский комитет по финансовому рынку.

"Требование депозитариев по предоставлению (например, требование о предоставлении оригиналов документов или заверенных нотариально копий, требование о предоставлении апостилированных копий и пр.) являются на практике сложно выполнимыми", - говорится в заключении комитета, который изучил поступившие обращения инвесторов.

Депутаты обращают внимание на то, что перечень необходимых документов у депозитариев различается, так как в законодательстве он никак не регламентирован. В связи с этим комитет считает целесообразным дополнить регулирование нормой, согласно которой перечень документов должен быть по возможности предельно исчерпывающим.

Банк России 9 ноября выпустил информационное письмо, в котором разъяснил некоторые особенности проведения принудительного перевода учета прав на российские ценные бумаги из иностранной инфраструктуры в российскую. В частности, регулятор напомнил, что заявление о принудительном переводе может подать как владелец ценных бумаг, так и лицо, в интересах которого действует этот владелец. Например, с заявлением может обратиться конечный бенефициар траста или контролируемой иностранной компании, либо контролирующее лицо владельца ценных бумаг. В этом случае к заявлению должны быть дополнительно приложены документы, подтверждающие действия владельца ценных бумаг в интересах заявителя, а также действительность и правомерность интереса.